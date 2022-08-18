騰訊：監管由整頓轉向規範　大行料下半年或重拾盈利增長

【有線財經】騰訊相信內地監管環境會由整頓轉向規範，估計短期會有新遊戲版號獲批，有大行認為

騰訊下半年有望重拾盈利增長。

遲遲未有新遊戲獲批，以及受累疫情，令騰訊上季收入上市以來首次下跌，但集團相信監管環境逐步正常化會對業務有利。騰訊總裁劉熾平：「我們相信內地監管環境已由整頓逐漸正常化，對行業來說是好徵兆，尤其是平台經濟，留意到近期監管方針傾向更正面及支持，支持行業健康及持續發展，相信重新發(遊戲)版號有助行業重拾增長，我們預期未來能獲發版號將有利本土遊戲業務。」

騰訊又澄清近日有關有意減持美團的報道不準確，又提到目前股價和投資組合價值被嚴重低估，未來會回購股份。

多間大行在業績後調整騰訊的目標價，滙證和摩通把目標調高4%至5%，但花旗、大和及大摩就下調目標價，當中大摩目標價大削11%，認為遊戲及廣告業務仍缺乏能見度，會繼續影響今季收入增長，估計第三季遊戲收入按年要跌13%，若明年有重點新遊戲推出，可望重新加速增長。

花旗雖然調低目標價，但相信收入在上季已觸底，加上集團有效控制成本，認為上季表現好壞參半。滙證同樣讚騰訊削減成本有效，相信第三季盈利會出現轉捩點，下半年有望重拾盈利增長，而宣布回購有助抵銷大股東減持的負面消息。