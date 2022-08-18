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滙豐上調新造H按封頂息率0.25厘 分析料其他銀行會跟隨
【有線財經】滙豐上調新造H按的封頂息率0.25厘，是首間大型銀行調升「封頂位」，渣打銀行在下午亦跟隨，下周三生效。
本地銀行的資金成本持續上升，滙豐公布即日起調升新造H按的封頂息率，由最優惠利率、即P減2.5厘，改為P減2.25厘，令實際封頂利息增至2.75厘，成為首家大型銀行上調H按的封頂息率。
中原按揭預期，其他銀行亦會跟隨，至於日後會否再加，要視乎封頂息率的參考指標，即最優惠利率會否調升。中原按揭董事總經理王美鳳：」今次看到龍頭銀行上調H按封頂息率是具指標性，相信其他銀行都會陸續相繼跟隨，估計幅度都會相若，約0.25厘，如果未來加最優惠利率幅度也有四分一厘、即0.25厘，我相信短期內銀行未必再需要上調H按封頂息率。」
自7月中起港元拆息持續上升，當中H按的參考指標，一個月同業拆息長期站穩在「封頂位」上方。
現時市面上的H按計劃已要用2.5厘的息率供款，以貸款額700萬元計算，還款年期25年，月供約32,900元，這次加息0.25厘，月供就會增加900多元，去到約33,800元。
若最終銀行加P令封頂息率再向上移，月供就會進一步增加，例如加息四分一厘，月供會比之前累積增加近1,900元。