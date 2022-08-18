滙豐上調新造H按封頂息率0.25厘　分析料其他銀行會跟隨

【有線財經】滙豐上調新造H按的封頂息率0.25厘，是首間大型銀行調升「封頂位」，渣打銀行在下午亦跟隨，下周三生效。

本地銀行的資金成本持續上升，滙豐公布即日起調升新造H按的封頂息率，由最優惠利率、即P減2.5厘，改為P減2.25厘，令實際封頂利息增至2.75厘，成為首家大型銀行上調H按的封頂息率。