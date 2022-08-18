聯儲局官員認為有必要繼續加息　但可能未來需放慢加息步伐

【有線財經】為了壓制通脹，聯儲局最近兩次議息會議都大手加息四分三厘。

最新會議紀錄顯示，官員認為幾乎沒有跡象表明通脹壓力正在緩解，有需要繼續加息去到足夠限制性的水平，並且維持一段時間直至通脹回落。

雖然市場憂慮經濟在未來出現衰退，但官員認為目前利率處於中性水平，不會刺激或拖慢經濟，預計下半年GDP會重拾增長。

不過，有官員指出經濟環境的不斷變化、貨幣政策對經濟的影響存在較長並影響滯後，貨幣政策有過度收緊的風險，可能超出恢復物價穩定所需的水平，認為在未來某個時候，可能需要放慢加息步伐。

正如主席鮑威爾在上月會後的記者會上提到，不會對下次加息幅度提供清晰指引，會議紀錄亦沒有提供加息指引，只是重申取決於經濟數據表現。

至於周三公布的7月美國零售數據按月無升跌，差過市場預期增加0.1%，扣除汽車及汽油的銷售，按月則升0.7%，較預期好，亦與6月的升幅一致。