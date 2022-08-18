逾300名港澳青年往廣州南沙實習

【有線財經】廣州南沙推出百企千人實習活動，今年暑假有超過300名港澳青年到南沙實習。期間酒店公寓可以直接入住，上下班都有免費巴士搭乘。據了解，南沙法院早在2014年已率先聘任港澳陪審員。深圳前海、珠海橫琴近年也引入相關制度，或以法院專家咨詢委員特邀調解員等身份，參與眾多涉港案件審議。

內地目前是全球最大的玩具生產和出口國。數據顯示內地上半年玩具出口市場超過213億美元，與上年同期相比增長了24.7%。其中更有7成的出口玩具在廣東製造。不過近年都有不少盲盒玩具出現炒賣等違規情況。內地市場監管局最近就發布了規範盲盒經營的指引，要求商家不可以向8歲以下的兒童銷售盲盒。