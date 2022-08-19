印尼考慮對電池金屬「鎳」 徵出口稅　據報Tesla要求內地保障電力供應

【有線財經】電動車成為全球新趨勢，對電池金屬原材料的需求持續旺盛，價格高企問題難以解決。全球最大的鎳生產國，印尼總統佐科維多多接受彭博訪問時稱，考慮在今年開徵鎳出口稅，令到提煉工作可以留在國內完成，增加國家收入和提供更多就業機會，最終目標是連同鋁土礦、銅、錫等，所有原材料的出口都叫停。

除了比較常聽到的鋰之外，鎳和鈷都是電動車電池金屬之一，印尼每年生產一百萬噸鎳，佔全球產量37%，佐科維多多去年曾表示，提煉鎳可以為行業，創造350億美元附加價值。

分析認為開徵出口稅，可能對印尼的海外收入，有短期影響，亦有機會進一步推高鎳價，今年3月鎳價曾突破每噸4.8萬美元，雖然現時已由高位，回落超過一半，但過去一年計，仍升約兩成。

另一方面，內地近日多個省市傳出限電，亦憂慮會影響電動車生產，彭博報道，Tesla及上汽集團向上海政府反映，關注四川省的限電措施，有機會影響供應商關鍵零部件的生產，上海政府隨後向四川省政府部門致函，希望容許16間汽車零部件企業，可獲得一定的電力資源，而目前未有汽車生產商，因限電而令生產延遲。