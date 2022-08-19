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2022年08月19日
財金焦點
財經資訊
俄羅斯使用人民幣比率顯著攀升 7月份排名升至全球第三
【有線財經】俄烏戰火持續，歐美多國連環出手制裁俄羅斯，限制使用美元及歐元交易，另一邊廂，俄羅斯與中國的經貿關係越見緊密，使用人民幣的比例顯著攀升。
環球銀行金融電訊協會SWIFT的最新報告顯示，俄羅斯已成為全球第三大，離岸人民幣交易及結算市場，僅次於香港及英國，佔比由六月時不足1.5%，急升超過一倍至接近4%，相比於俄烏戰事爆發前，俄羅斯銀行及企業在三月份，使用離岸人民幣結算的全球排名，連首十五位都不入。
面對歐美制裁，俄羅斯不少商品，都轉用人民幣作為首要交易貨幣，當中包括貢獻主要收入來源的石油出口，就連煤炭運輸等，都開始接受人民幣交易，俄羅斯央行早前亦提到，有意利用人民幣作為貨幣儲備。
隨著俄羅斯增加使用人民幣交易，人民幣於國際交易結算的佔比，亦進一步向上，七月份達到2.2%，按月增加0.03個百分點，維持全球第五大交易貨幣的地位。
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