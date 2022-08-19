多名聯儲局官員支持下次會議加息四分三厘　通脹需要一年半才可降至2%

【有線財經】美國就業數據好過預期，勞動市場持續回暖，部分今年有貨幣政策投票權的官員，表明支持按照上次幅度加息。

向來取態較為「鷹派」的聖路易聯儲銀行行長布拉德，支持九月的議息會議，繼續加息四分三厘，認為聯儲局應該迅速將利率，提升至到可以大幅壓低通脹的水平，他指美國通脹依然未見頂，大概需時18個月才能令通脹回落至2%的目標水平，預計聯邦基金利率年底會升至3.75至4厘。

同樣有投票權的，堪薩斯聯儲銀行行長喬治，近期就表現得較為「鴿派」，認為聯儲局已經做了很多，而且政策效果會滯後，需要小心觀察，但就強調繼續加息的理據充份，只是要討論速度有多快。

至於明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利都認為，必須積極加息，直至通脹明顯下跌，他表示目前經濟基本面依然強勁，即使加息引發經濟衰退，亦必須壓制通脹。

三藩市聯儲銀行行長戴利，支持下次加息半厘或四分三厘，年底利率將會高於3%的中性水平，並指出不會令利率大升大跌。

主席鮑威爾下周五將出席，Jackson Hole全球央行年會，按照之前慣例，相信將會透露加息步伐等取態。