物業顧問：本港防疫政策促使跨國企業「捨港取星」　新加坡租金持續攀升

【有線財經】本港甲級寫字樓空置率持續攀升，但經常被視為香港主要競爭對手的新加坡，核心商廈近年的租金就被推高。

有物業顧問公司的數據顯示，新加坡核心地區的寫字樓租金，由2020年的75.2元上升至今年上半年的79.8元，相反本港寫字樓租金自疫情爆發以來，累跌逾兩成半，兩地租金差距收窄。

物業顧問解釋，中美地緣政治不穩及防疫政策等拖累本港寫字樓需求，近年亦有跨國企業「捨港取星」。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻：「新加坡(市場)比較接近香港及開放型很多，以金融機構、金融制度的運作效率、賺錢效率決定究竟去不去其他地區，當然資金進出都是效率的一個因素，之前本港有社會不穩，之後有疫情，接下來封關，再看近不近(所屬)市場，這5點加起來是一個綜合的結論，令租金差距相差得愈來愈窄，我相信趨勢會繼續收窄。」

英國《金融時報》報道指出，騰訊、阿里巴巴及字節跳動等多家內地企業陸續拓展新加坡業務並加設團隊。

不過投資公司凱雷近期決定將亞太區總部遷至香港，承租中環The Henderson約2萬呎辦公室樓面。彭博報道指美國對沖基金Citadel亦已擴大租用國金中心二期逾2萬呎寫字樓面積。