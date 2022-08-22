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2022年08月22日
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深圳健康驛站「一籤難求」 跨境家庭相見無期
【有線財經】香港與內地免檢疫通關一直遙遙無期，雖然內地縮短隔離日數，惟經深圳返回內地的名額每日只有約2000個，用作隔離的深圳健康驛站「一籤難求」，分隔兩地的跨境家庭只能通過視像電話溝通。
社會一直有強烈聲音希望毋須隔離通關，惟由於疫情反覆而遙遙無期，工聯會理事長黃國表示，全面通關前，政府亦有很多措施可以做，如把香港的隔離設施變為一個驛站，在港隔離7天後再回去。他又表示，過去收到的求助不少因內地親人病危或離世，需要急著回去的的個案，建議兩地政府商討增加「人文關懷」的名額，讓更多有急切需要的人，可以免隔離經陸路回內地。
去年VR頭戴式裝置的出貨量達到1095萬套，單在今年首季的出貨量，就按年增長逾2倍。據統計，今年上半年，內地VR市場零售額突破8億元人民幣，按年增長了81%。
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