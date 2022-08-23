安踏及特步同樣增加派息 但指積壓庫存增加

【有線財經】特步中期多賺38%，但就下調派息比率，反觀安踏業績倒退逾6%，仍然繼續增加派息，兩間公司都指出疫情令積壓庫存增加。

安踏及特步同日公布業績，雖然盈利表現不一，但同樣都增加派息。特步中期多賺近四成，反觀安踏就要少賺逾6%，毛利率方面，特步近乎持平，但安踏就跌逾1個百分點，雖然兩間公司在派息上都有增長。但特步派息比率就大跌近10個百分點，而安踏的派息比率由35%升至40%。

兩間公司都面對積壓庫存問題，存貨周轉天數升27-28天，特步就解釋是受疫情和供應鏈問題影響。特步首席財務官兼副總裁楊鷺彬：「我們之前是有需求，但因為供應鏈及物流的問題，所以我們沒有貨發給我們的客戶，現在供應鏈恢復正常，那些貨品一下子到了我們倉庫，在六月底時，我們來不及發給客戶，我們相信我們有能力，在雙十一把這些庫存清理掉。」