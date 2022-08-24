【有線財經】聯儲局主席鮑威爾將出席全球央行年會，高盛預計會暗示放慢加息步伐。但有分析憂慮過早釋放鴿派信號令金融環境再次放鬆。

市場繼續聚焦，聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上會否釋放加息步伐的信號。高盛相信，鮑威爾會暗示加息幅度會放慢，除非經濟數據方面有重大意外，否則預期當局在9月加息半厘。高盛首席經濟學者哈祖斯：「我認為他會表達有過度緊縮的風險，因此有理由從超常規的加息速度放慢一點下來。但同時他會強調工作還沒完結，通脹仍然過高，局方會承諾把通脹帶回至2%左右。」他認為，聯儲局需要加息至3.5厘或更高、通脹可能要一至兩年才有明顯回落，又指美國經濟目前軟著陸，狀況不至於歐洲及中國那樣遜色。