小鵬：明年將會推出一款新車 與Tesla競爭 但多間大行決定下調目標價

【有線財經】小鵬預告，明年將會推出一款新車與Tesla競爭。但大行更著眼於今季交付量，認為指引遠差過預期，多間大行決定下調目標價。

雖然今季的指引比較保守，但明年的新車計劃就更進取。小鵬決定明年上半年

推出一款B級車直接對手是Tesla Model Y，另外亦會推出一款C級車，連同今季已經開售的SUV G9，相信可以推動明年銷售強勁增長。不過受疫情及季節性因素影響，小鵬預計第3季汽車交付量只有29000至31000輛，遠差過預期。按年升約13%至20%，收入則最多按年升26%。第二季毛利率亦跌至10.9%，管理層預料今季毛利率會有改善。小鵬汽車營銷總監盧小波：「利潤率下降主要由於成本增加，在第二季並未恢復，而且產品組合改變，展望第三季估計由七月開始就會有新價格。我們的產品組合會更好，與次季比，P7將會佔一定付運量，所以預計第三季利潤率會有改善，與第二季相比將相當於或接近第一季的水平。」