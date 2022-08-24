【有線財經】碧桂園服務半年純利增長近兩成二，賺近26億人民幣。核心利潤按年增加三成，不派中期息。收入約200億人民幣，增長超過七成，但毛利率下降6.5個百分點，至26.9%，主要因為疫情及宏觀經濟波動限制了業務增速以及收購活動令攤銷成本增加。集團指上半年疫情影響增長，加上因應外部環境變化，將適當下調全年指引，預計全年收入增長不低於40%，核心利潤維持增長約20%至30%，又提到今年暫時沒有收購計劃，亦無計劃收購母公司碧桂園的資產。碧桂園服務首席財務官黃鵬：「今年並無大的、關於物管合約的收購計劃，但不表示不會使用收購手段，而且收購的條件，肯定根據二級市場的情況，我們會更嚴格，我們不會去收購有關兄弟單位關聯的總資產之類的，但我有持續性、經常性的管理交易。」