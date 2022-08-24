滙豐控股主要股東平保：支持任何能夠改善滙控業績的措施

【有線財經】平保指作為長期投資者，當然希望滙控的回報表現愈來愈好，又指集團在內地房地產的投資風險可控。

滙控大股東平保一直被指是推動滙控分拆亞洲業務的幕後推手，平保稱支持任何改善投資回報的措施，但無回應一旦滙控拒絕分拆，會否主動減持。平保首席投資官鄧斌:「對於它任何改善業績、提升效益的措施、建議、意見，我們都保持開放、支持的態度，因此作為一個長期合作的兩家單位，我們希望它愈走愈好，所以未來的情況要怎樣走要看滙豐。」

除了滙控，市場亦關注平保，在內地房地產的投資，平保指有關風險完全可控，平保首席投資官鄧斌:「對於不動產的敞口，我們的不良率是遠遠優於行業平均2200多億的不動產配置，其中一半以上是實物的不動產，也就是我們在北上廣深這樣一線城市所佈局的、一些有長期收租現金流的。」平保指對商業辦公樓、工業園區、物流基建等不動產興趣濃厚，會積極尋找優質的投資機會，又指下半年宏觀形勢不明朗，疫情零星爆發影響線下產業，加上客戶需求減弱，未來會把握醫療方面的機遇，希望全年業績有較好表現。