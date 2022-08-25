山東有單位公用面積佔超4成　市監局指會跟進

【有線財經】在內地買新樓，一般都會把公共建築面積計算入單位建築面積內，例如走廊、樓梯、電梯等。再由每個住戶攤分面積，即是所謂的公攤面積。最近在山東青島，有業主在收樓時發現，自己的單位公攤面積竟然達到4成6以上，與售樓時所講的面積截然不同。有律師建議業主收樓後，如對公用面積所佔的比重有異議，可帶同購房合約、建築施工圖、房屋銷售等文件，前往當地的房產策劃中心申請面積鑑定。

不少人經常都機不離手，充電器也慢慢成為生活的必需品。不過最近內地這些充電器的租金加價，廣州大部分商場和酒店的充電器加至每小時4元，而部分娛樂場所就要每小時6元。

從上年開始共享經濟行業的服務價格普遍上升，曾經引發市場監管局的關注，要求8個共享消費品牌在限期內整改，規範市場價格。不過隨著企業營運成本增加，充電器的租金也再次加價。