據報俄羅斯打算繼續以折扣賣油　拉攏亞洲國家

【有線財經】早前七大工業國尋求對俄羅斯石油設立價格上限機制，據報俄羅斯開始行動，打算繼續以折扣賣油，來拉攏亞洲國家。

彭博引述消息人士指，俄羅斯已接觸部分亞洲客戶，提供比市價低三成的價錢，訂立長期石油供應合約，其中印尼政府收到亦已經考慮緊俄羅斯的建議，但內部意見分歧，有官員擔心簽訂合約可能會被美國制裁。

作為俄羅斯石油其中一個大手買家的印度，據報亦表明除非所有國家就俄羅斯石油價格封頂達成共識，否則不會支持有關行動，而美國副財長在周三將展開印度之旅，遊說印度支持建議。

花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖：「現在很明顯土耳其、印度等國家因為俄羅斯的石油銷售比較便宜，就繼續有「接貨」的行動或消息傳出，所以歐美對俄羅斯能源的進一步制裁，究竟其他的地方，尤其是有機會受惠於俄羅斯的平價原油出口的地方，他們會不會一同參與，其實可能性不會太高。」

他相信就算歐美國家最後硬推有關機制，在印度等國家缺席之下，制裁效果很有限。

雖然兩國各自爭取更多支持，但另一個關鍵因素是價格上限的水平，早前曾有美國官員透露，計劃將上限設於略高於俄羅斯邊際生產成本，但最終水平仍取決於協議生效時的國際油價。