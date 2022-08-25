【有線財經】思摩爾國際中期少賺近52%，純利超過13.8億人民幣，收入超過56億，按年跌近19%，毛利率跌7個百分點至47.9%，中期息減至每股10港仙。

集團指歐美市場的收入增長，會帶動下半年業務表現，但預料內地對電子煙的監管，短期會令銷售受壓。思摩爾副總裁王貴升：「在第四季度隨著監管落地，再按照新的機制運行以後，銷售會共同來關注，看看過標的產品表現怎麼樣。中國其實總體上現在進入一個非常有序健康的監管環境，我們認為長期來講，是更加可持續的一個規範市場，短時間內收入是有一定的壓力，但是我們對於長期來講，我們還是非常有信心的。」