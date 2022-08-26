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據報有金融機構憂中央政府要求撐內房 恐影響資產負債表
【有線財經】據報內地有金融機構擔心政府要求他們支持房地產行業將會影響資產負債表，分析認為，如果未有明確政策支持，金融機構都會傾向避開。
內房債務問題持續發酵，政府多次要求國企支持發展商融資，但不少機構對此保持謹慎態度，擔心影響資產負債表。路透引述知情人士指，雖然人行一直要求實力較強的國企為內房提供融資支持，但至今仍未有進一步的具體指示，在中央未有明確的資金支持下，金融機構仍未與開發商接觸。加上消息人士指出，當局頻密要求員工對不良貸款和投資決策負責，令機構對支持房地產企業感到猶疑。
縱使政府部門多次舉行閉門會議鼓勵銀行和證券公司在內的機構支持開發商融資，甚至早前多次作出「窗口指導」。但由今年初以來，金融機構一直削減內房債的敞口。國泰君安證券研究部董事曹柱：「可能金融機構沒非常積極想這問題，目前整個金融市場、房地產市場的整個指標方面都不是很好，尤其經濟的指標也不好，消費的指標也不好，整體下行壓力也蠻大，從自己資金的選擇上，沒有政策方面這樣的東西的話，可能大家會覺得風險性是比較大的。需求支持的話就是居民的購買力，就是住房按揭貸款的利率下調，很多熱門城市都有限購等政策，把這個限購、限制慢慢的解綁。」
人行近期行動亦明顯支持房地產行業，目前5年期LPR已經下調至4.3%，試圖通過貸款及減息來穩定房地產市場、提振企業和消費者信心。