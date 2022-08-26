據報有金融機構憂中央政府要求撐內房　恐影響資產負債表

【有線財經】據報內地有金融機構擔心政府要求他們支持房地產行業將會影響資產負債表，分析認為，如果未有明確政策支持，金融機構都會傾向避開。

縱使政府部門多次舉行閉門會議鼓勵銀行和證券公司在內的機構支持開發商融資，甚至早前多次作出「窗口指導」。但由今年初以來，金融機構一直削減內房債的敞口。國泰君安證券研究部董事曹柱：「可能金融機構沒非常積極想這問題，目前整個金融市場、房地產市場的整個指標方面都不是很好，尤其經濟的指標也不好，消費的指標也不好，整體下行壓力也蠻大，從自己資金的選擇上，沒有政策方面這樣的東西的話，可能大家會覺得風險性是比較大的。需求支持的話就是居民的購買力，就是住房按揭貸款的利率下調，很多熱門城市都有限購等政策，把這個限購、限制慢慢的解綁。」