傳中方擬容許美方派員來港審查中概股審計資料　分析指有望解決分歧

【有線財經】中美審計爭議有突破進展，多個海外媒體引述消息指，中方計劃將中概股審計資料送到香港，美方就會派員來港審查，有會計師認為安排有望令雙方的分歧解決。

美國上市中概股的審計爭議，經過兩年多的談判，終於似有折衷方案。《華爾街日報》﹑《彭博》及英國《金融時報》不約而同引述消息指，透過借助香港作為「中轉站」，中美雙方有望達成共識。

報道指，內地監管部門已指示大型會計師事務所做好準備，將美國上市中概股的審計底稿運到香港。另一邊廂，美國審計監管部門最快下月委派審查員來港，審閱內地提供的審計底稿。但最終能否落實協議，美方仍要視乎能否取得中概股的完整審計底稿，中美監管部門均未有回應有關報道。

有會計師認為，雙方能否解決分歧，始終取決於中方願意提供多少審計資料，今次中方已作出很大讓步，而審計報告亦不一定涉及敏感數據。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮：「其實不一定需要獲取敏感資料才可以完成，我想很大部分這類資料，並不需要放在工作底稿中，變成其實有希望令大家找到辦法解決雙方分歧，因為我亦不相信美國政府刻意想閱覽中國國家機密，亦不相信中國會將可靠的國家機密放在報告內。」

假如中美雙方最終無法達成共識，逾200家美國上市中概股最快明年或2024年，就有可能被勒令除牌。