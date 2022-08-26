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中人壽：養老及健康保險有龐大上升空間 紐交所退市不影響經營
【有線財經】中人壽表示，將會重點整合產品及渠道，認為養老及健康保險有龐大的上升空間，又指從紐交所退市，不會影響集團經營。
中人壽中期的新業務價值下跌近一成四，盈利亦倒退三成八，面對疫情及宏觀經濟疲弱，集團依然對內地保險市場的發展前景樂觀。中國人壽董事長白濤：「我們擁有全球最具成長性的內需市場，超大規模的優勢非常明顯，從行業來看，積極應對人口老齡化國家戰略，健康中國的行動也在深入的實施，比如養老保險、健康保險的領域，有非常大的、廣闊的上升空間，下一步我們將重點在產品整合和渠道的整合上去下功夫，我們希望一個客戶、多個產品。」
管理層又指壽險行業深度調整，上半年集團的代理人規模下跌9%，較同業少並且跌幅放緩，會繼續創新及轉型，而早前申請從紐交所退市，預計不會對業務造成影響。中國人壽副總裁利明光：「本次從紐交所退市不涉及存託股的回購，不會改變股份結構，對公司H股發行量也沒有影響，從美國退市不影響公司正常生產經營，公司治理水平、公司境內外上市地位及客戶權益。」
高盛認為，上半年投資收益好過預期，加上低基數效應，而且未變現的投資公允值，有望轉為錄得收益，預計第三及第四季盈利強勁增長。美銀證券及摩根士丹利都認為國壽新業務價值跌幅少於同業，不過中信里昂憂慮國壽可否在中期維持良好表現。