中人壽：養老及健康保險有龐大上升空間　紐交所退市不影響經營

【有線財經】中人壽表示，將會重點整合產品及渠道，認為養老及健康保險有龐大的上升空間，又指從紐交所退市，不會影響集團經營。

中人壽中期的新業務價值下跌近一成四，盈利亦倒退三成八，面對疫情及宏觀經濟疲弱，集團依然對內地保險市場的發展前景樂觀。中國人壽董事長白濤：「我們擁有全球最具成長性的內需市場，超大規模的優勢非常明顯，從行業來看，積極應對人口老齡化國家戰略，健康中國的行動也在深入的實施，比如養老保險、健康保險的領域，有非常大的、廣闊的上升空間，下一步我們將重點在產品整合和渠道的整合上去下功夫，我們希望一個客戶、多個產品。」