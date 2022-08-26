龍湖上半年盈利微升　管理層：行業已經見底

【有線財經】龍湖上半年盈利微升，彭博消息指，公司完成15億人民幣，全額擔保中期票據發行，管理層指行業已經見底。

內地房地產市場低迷，龍湖上半年合約銷售只有全年銷售目標的28%。合同銷售額約850億人民幣，與全年3000億人民幣銷售目標尚有逾七成距離。管理層指，會根據資金及利潤情況調整銷售，不會追求銷售規模。龍湖首席執行官陳序平：「今年計劃供貨的可售貨源達4000億元，但過程中我們也會作動態調整，根據市場的情況，在當下的時間我們不會為了一個銷售的規模的任務，去作一些被動的動作，我們仍然保持自己回款的一個安全，資金盤面的安全，還有利潤的合理增長，來決定我們整個銷售情況。」

龍湖又指，8月銷售按年應該有增長，又指目前融資渠道暢通，融資資源豐富。