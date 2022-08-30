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比亞迪上半年多賺兩倍 但大行憂同業減價造成影響
【有線財經】比亞迪上半年多賺兩倍，但盈利總額只是Tesla的9%，有大行認為比亞迪的新車平均售價可以繼續上升，但就憂慮同業減價造成影響。
雖然上半年內地汽車銷售下滑，但只造新能源車的比亞迪銷量可以強勁增長。單計私家車，比亞迪銷量增長逾3倍，相比電動車龍頭Tesla，無論產量及銷量都明顯跑贏，而且增幅亦較為顯著，早前上海廠房要停工的Tesla，銷量就增長46%。
不過比亞迪的盈利能力就遠遠未及Tesla，以上半年的盈利計算，比亞迪折合大約有5億美元，只是Tesla的9%，而且毛利率方面，Tesla亦較比亞迪高出近一倍。
分析認為雖然比亞迪尤其在自動駕駛系統上未能媲美Tesla，但在電池及晶片等零部件整合，而且可以用平價取勝。獨立股評人莫灝楠：「零部件基本上全部整合，議價能力及毛利之後維持穩定一些，比亞迪唯一贏到Tesla的賣點，就是會賣得較便宜，毛利率在一兩年後，規模效應上來的時候可以再高一點，達到兩成幾、三成的位置。」
高盛認為，比亞迪有強勁執行能力，估計下半年汽車平均售價會再升至19.5萬人民幣，不過集團上月在內地的新能源車市場滲透率下跌，加上多個同業減價銷售，憂慮需求有放緩的風險。
瑞信指出，現時比亞迪積壓的訂單數量已經超過80萬部，估計今個月銷售將達到17萬部，增長1.5倍，推動第三季銷售達到48萬部，估計季度盈利將達到50億人民幣，將目標價上調至400元。