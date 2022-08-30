比亞迪上半年多賺兩倍 但大行憂同業減價造成影響

【有線財經】比亞迪上半年多賺兩倍，但盈利總額只是Tesla的9%，有大行認為比亞迪的新車平均售價可以繼續上升，但就憂慮同業減價造成影響。

雖然上半年內地汽車銷售下滑，但只造新能源車的比亞迪銷量可以強勁增長。單計私家車，比亞迪銷量增長逾3倍，相比電動車龍頭Tesla，無論產量及銷量都明顯跑贏，而且增幅亦較為顯著，早前上海廠房要停工的Tesla，銷量就增長46%。