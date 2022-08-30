內房管理層相信行業正恢復 銷售可望回暖

【有線財經】碧桂園上半年賺少近96%，是上市以來最大跌幅，管理層為此致歉，相信行業到明年中會恢復健康發展。

房地產市場調整幅度超出預期，拖累碧桂園上半年盈利大幅倒退近96%，是2007年上市以來最大跌幅，只是賺6億幾人民幣，核心盈利都跌逾67%，業績差更令公司八年來首次派不到中期息。

碧桂園相信，隨著各地推出支持房地產的政策，市場到明年中可恢復健康發展。碧桂園總裁莫斌：「從去年的6月份市場下行到今天，應該說現在已經進入到底部，而且是在底部盤著的時候，市場信心的恢復應該不會那麽快，它也是逐步逐步的恢復，我們認為在明年的6月份，這一段時間裡，市場應該恢復到健康發展的一個階段。」

碧桂園強調財務狀況仍然穩健，淨負債率約48%，年內亦已無到期境外優先票據，相信可以支撐渡過市場下行周期。

至於另一間內房旭輝，半年核心利潤都跌45%，合同銷售更大跌54%，但仍相信今年有望出現「金九銀十」。旭輝主席林忠：「隨著更多的過去不斷推出的鼓勵購房政策，市場的恐慌期會逐漸消失，購房的需求會被逐漸釋放，傳統的「金九銀十」還會出現，我相信9、10月份的銷售，環比7、8月份應該是有20%、30%的增長。」