廣州設港澳居民健康服務中心　可連線香港醫生問診

【有線財經】受疫情影響，香港與內地一直未能全面恢復通關，在內地的港人要回到香港看病也面對不少困難。而近日有香港醫療機構與內地大型公立醫院合作，成立首家港澳居民健康服務中心。中心內除了有廣州的醫生，也可以連線香港醫生問診。而兩地通關後將會有20多名香港醫生前往應診。有負責人表示，期望通過培訓醫護學習香港的全科服務理念，處理各種常見疾病。同時正在與港府協商，在藥械通納入更多常用藥，令廣州本地市民均能受惠。

疫情下受防疫措施限制，戲院不時要暫停營業，大大影響了電影業的發展。不過今年內地暑假電影市場回暖，目前總票房已達到90億人民幣。內地今年上映的電影數量雖然不及上年多，不過題材就更多元化，多地的票房收入都有明顯增長。