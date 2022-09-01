瑞銀料中央未來針對電力供應緊張推出更多政策 但需時至少五年才有成效

【有線財經】瑞銀表示內地上月短暫限電對經濟影響不大，相信中央未來會針對電力供應緊張問題，推出更多政策，但要徹底解決仍需時至少五年。

瑞銀指，近期降雨量回升，令主要靠水力發電的四川缺電問題得以紓緩，但認為要解決整體電力供應問題，需時仍要以年計。

瑞銀中國香港公用事業研究主管廖啟華：「過去這五年，基本上中國都是減電價的形式，所以電價向下行時，這些發電的公司或設備的公司，她們沒有甚麼動力投資。調峰能力或具有調節能力的發電機組只佔全中國的2%左右，比例很明顯不足，最起碼我們要提高到10%，所以未來我覺得兩至三年，整個供需格局都比較緊張。」

工信部提出，要顯著改善電力設備供給結構，瑞銀認為興建發電機組需時，預計至少要5年才有成效，估計未來9個月，中央會推出更多政策，包括強制企業購買綠色能源發電，以及向高峰時間未有用電的企業提供補貼，使廠商分流生產。 又提到今年風電及太陽能模組招標量攀升，反映當局仍希望壓低煤炭發電量佔比，預計到2060年，佔比會降至不足一成半。

瑞銀中國香港公用事業研究主管廖啟華：「即使在經濟比較差的情況下，其實還有各種政策或者發展出台，慢慢想達到碳中和，所以我認為碳中和還在持續，但只不過是我們在瓶頸的情況下，譬如不能只是依靠風、只是依靠太陽能的情況下，要保住煤炭供應。」

他指電力政策未來或會鼓勵火電企業加速能源轉型，看好這些公司估值有望可以重估。

受極端天氣影響，內地多個地區上月一度要限電，工業重鎮四川更持續半個月。