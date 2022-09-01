港交所歐冠昇：會繼續改革上市框架 研究擴大生物科技相關的ETF

【有線財經】

自2018年改革上市規則以來，逾100間生物科技以及醫療公司在港交所主板上市，融資超過2600億元，佔全球醫療新股市場接近20%。港交所指目前正處理近40宗醫療行業的上市申請，其中有13間，尚無收入的生物科技公司，通過18A條例申請上市

行政總裁歐冠昇強調會繼續改革上市框架，容許有潛力的企業上市，他指：「我們將繼續改革，我們正在做很多事情，確保上市規則18A條例的工作可以應用在特別的行業，而且這方面有很大需求，但他們可能有很大的成長空間，或者他們是大規模，也會考慮為他們訂造一些條例，同時繼續擴展上市公司種類。」