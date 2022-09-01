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港交所歐冠昇：會繼續改革上市框架 研究擴大生物科技相關的ETF
【有線財經】
自2018年改革上市規則以來，逾100間生物科技以及醫療公司在港交所主板上市，融資超過2600億元，佔全球醫療新股市場接近20%。港交所指目前正處理近40宗醫療行業的上市申請，其中有13間，尚無收入的生物科技公司，通過18A條例申請上市
行政總裁歐冠昇強調會繼續改革上市框架，容許有潛力的企業上市，他指：「我們將繼續改革，我們正在做很多事情，確保上市規則18A條例的工作可以應用在特別的行業，而且這方面有很大需求，但他們可能有很大的成長空間，或者他們是大規模，也會考慮為他們訂造一些條例，同時繼續擴展上市公司種類。」
歐冠昇又指，會繼續支持擴大生物科技，相關的ETF和結構性產品，豐富醫療保健產品生態圈。港交所主席史美倫則提到，香港在全球生物科技及醫療保健發展中，扮演重要角色，會致力提高市場吸引力和競爭力，滿足相關行業的需求。
她指：「有很多的機會吸引到更多元化的生物科技和醫療保健公司，隨著香港發展成為全球科創中心，我們對此感到興奮，我們將繼續探索方法，提高市場的吸引力和競爭力，將繼續與監管機構和持份者合作，改善我們的框架和基礎設施，滿足生物科技行業變化的需求。」