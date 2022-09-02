日圓兌每美元跌穿140關口　分析：日圓短期要下試142水平

【有線財經】日圓匯價近期再度貶值，兌每美元創24年新低，而每百日圓兌港元，繼續在5.6水平徘徊，雖然日圓弱勢，但對有些市民來說，似乎不需要急住兌換，市民劉女士指：「之前去旅行就有兌，但現在沒有兌，可能還會更低。」，林先生就指：「未想去兌，因為之前兌左兩次，應該差不多跌完，不會差好遠。」

有分析認為，日本央行維持寬鬆貨幣政策，相對於美國持續加息，利好美元匯價，日圓兌每美元短期內，可能要下試142水平，但目前未見大量資金撤出亞洲，相信日本央行未需要出手干預匯價。瑞穗銀行首席亞洲外滙策略師張建泰說：「97年亞洲金融風暴的時候，令資金大幅流走，需要支持日圓，現在如果聯儲局真的很進取加息，令資金從亞洲區有流走的跡象，到時才出現干預的可能性，暫時還沒到這個水平，所以我覺得美元兌日圓，都是輾轉到142這些位置。」日圓兌港元方面，張建泰認為，會再跌至5.4水平。