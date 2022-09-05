本港採購經理指數連跌3個月 回落至5個月低位

【有線財經】疫情有反彈跡象，加上全球經濟轉差令本港私營企業對前景持續轉淡。

本港採購經理指數連跌3個月，8月報51.2，是5個月低位，按月跌幅擴大至1.1，但仍處於擴張區間。期內新增訂單及產出增幅同時減慢，有廠商指，因庫存積壓及需求減弱令部分客戶取消訂單。香港電子業商會榮譽副會長洪劍峰：「特別是七月中開始逆轉，很多客戶特別是歐洲的客戶都取消訂單或重新編排訂單，一般都要求取消兩個月的訂單或將這兩個月訂單延遲至2023年3月以後，因為上海(封城)後貨運方面鬆綁了很多，大量貨品到了他們的倉存，但銷量來說可能未必符合預期。」他指，由於需求未見好轉，預料今年訂單量跌幅會超過一成，對製造業下半年處境仍未樂觀。另外部分企業為降減成本而減聘人手，就業水平連跌兩個月。負責調查的機構指，憂慮疫情反彈及全球經濟轉差，普遍企業營商情緒再度轉淡。