分析料人民幣將貶值至7算水平

【有線財經】人行今年第二次下調外匯存款準備金率，但在岸及離岸人民幣匯價再次跌至逾兩年低位，大行普遍預期離岸價今年內會貶值至7算水平。

為應對人民幣近期持續貶值，人行今年內第二度「出手」，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點至6%。在「救匯價」之前，在岸及離岸人民幣一度見逾兩年新低，消息公布後輕微反彈，其中離岸人民幣重返6.94附近，不過今年以來累計貶值幅度已逾9%，而且周二人行開出的中間價亦都失守6.9。