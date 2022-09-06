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分析料人民幣將貶值至7算水平
【有線財經】人行今年第二次下調外匯存款準備金率，但在岸及離岸人民幣匯價再次跌至逾兩年低位，大行普遍預期離岸價今年內會貶值至7算水平。
為應對人民幣近期持續貶值，人行今年內第二度「出手」，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點至6%。在「救匯價」之前，在岸及離岸人民幣一度見逾兩年新低，消息公布後輕微反彈，其中離岸人民幣重返6.94附近，不過今年以來累計貶值幅度已逾9%，而且周二人行開出的中間價亦都失守6.9。
市場預料今次下調將釋放約200億美元流動性，有分析相信，中央希望在二十大召開之前令人民幣穩定下來，相信之後的貶值幅度亦有限。臻享顧問董事總經理王良享：「其實釋放200億美元，訊號是比較強烈一些，人民幣其實又不至於要貶太多，始終貿易順差、直接投資以及股市互聯互通，加起來仍有3萬多億人民幣進帳，人民幣或可能隨著其他貨幣而有弱勢，但實質需求仍在，所以人民幣在7算應該差不多短期見底。」
高盛亦同意人行今次下調，主要是釋放信號為主，表明對貨幣快速貶值感到憂慮，預料今次只增加130億美元流動性，對流動性的實際影響很小，預計短期人民幣匯價繼續走弱，未來三個月會處於「七算」水平。
野村報告則提到，由於國內經濟疲軟，而且美元相當強勢，雖然中央會防止人民幣過快貶值，但最終都會被逼容許匯價下跌，預計人行在今年底前，會再將外匯存款準備金率下調1個百分點，又預計美元兌人民幣匯率將在今年底觸及7.2。