內地離岸債需求急跌　拖累金融機構縮減相關人手

【有線財經】內房債乃危機拖累離岸債需求，金融機構陸續縮減相關業務人手，當中更涉及香港部門。

內房債務危機打擊投資者信心，中資企業發債規模大減，據報滙豐控股及瑞銀等大型金融機構，已縮減香港的內地債券團隊規模。星展香港高級經濟師周洪禮：「房地產發展商向來都是其中一個發債最多的板塊，內房經過過去兩年整頓以及相關監管措施出台，他們融資需求下降好多。其二就是因為他們很多在離岸市場發債美國正在加息，如在離岸市場融資，美金成本的確高了，這是另外一個因素。」

根據彭博的統計，內地離岸債券發行量今年已大減4成半至約640億美元，房地產開發商如中國恒大及佳兆業等債務違約事件，令市場對內房債胃納大減。

彭博引述消息指，考慮到內地債交易量大跌，滙控專責內地債務市場的團隊已縮減人手，當中包括副總裁級人員以及常務董事等五名高層。投資大行瑞銀亦據報因內地債業務收入大減，裁減駐港內地債業務人手。