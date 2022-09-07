美國證交會籲當地核數師 審慎接洽中概股新生意

【有線財經】中美審計矛盾持續，美國證交會提醒當地核數師審慎接洽中概股新生意。另外，赴美上市不久的尚乘數科被納入除牌臨時名單。

多家美國上市中概股為了避過除牌命運，近日都轉聘美國會計師事務所，期望可以符合當地審計要求。但美國證券交易委員會對有關做法有所顧慮，主動提醒當地會計師，一旦接洽中概股新生意時務必要加倍審慎。

證交會的審計代表刊發聲明，表示企業貿然轉換核數師帶來挑戰，關注新接手的美國核數師能否從新客戶的管理團隊，以及前任核數師取得完備審計資料，更批評中概股轉換核數師「只是用一個壞結果換取另一個壞結果」，根本無助解決問題。

中美雖已初步達成審計協議，美方在本月將派員來港，審閱中概股的審計底稿，但雙方對於執行細節的詮釋，仍存在分歧，證交會審計代表亦明言，協議最終能否落實仍有待觀察。

證交會的「除牌名單」亦持續更新，新加入兩家公司當中包括在美國上市不久，即引發股價異動風波的尚乘數科。