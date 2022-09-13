拜登簽行政命令支持生物科技發展 減少依賴中國

【有線財經】美國抗衡中國的產業戰線，由晶片擴展至生物製藥行業，美國總統拜登簽署行政命令支持本土醫藥投資及發展，減少對中國的依賴。

中美角力場地由晶片產業，伸延至生物科技領域。彭博報道，美國總統拜登已簽署行政命令，支持當地的生物技術行業發展。