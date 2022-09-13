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2022年09月13日
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拜登簽行政命令支持生物科技發展 減少依賴中國
【有線財經】美國抗衡中國的產業戰線，由晶片擴展至生物製藥行業，美國總統拜登簽署行政命令支持本土醫藥投資及發展，減少對中國的依賴。
中美角力場地由晶片產業，伸延至生物科技領域。彭博報道，美國總統拜登已簽署行政命令，支持當地的生物技術行業發展。
報道引述白宮官員消息指，行政命令旨在鼓勵本土藥物投資﹑研發及生產，以減低對中國製藥物的倚賴，亦有官員指，美國希望透過降低價格﹑改良供應鏈等方式，保障本土主導地位，應對中國的競爭。
有分析認為，政策尚未有具體細節，暫時難以預料對中國藥物行業的影響。獨立股評人譚智樂：「政策會隨著之後發展而變動，主要是風險有機會慢慢惡化，降低中國依賴並不代表完全不用，但如果未來政策朝這方向發展，他們發現可以愈來愈減少(相關依賴)，情況是可以愈來愈惡劣，最難判斷影響有多大，影響最大的時候當然可以說(中國)藥廠未來做不了任何海外訂單，但另一邊廂美國很多藥企都不希望這樣做。」
報道又指，拜登將於周三與行業代表會面，並最快在同日宣布生物技術行業投資計劃的具體金額和細節。
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