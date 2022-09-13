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2022年09月13日
財金焦點
財經資訊
內地三日中秋節假期 出遊人次、旅遊收入皆下跌
【有線財經】內地三日的中秋節假期出遊人次按年跌逾16%，旅遊收入亦跌近23%，分析預料，在嚴格的防疫措施之下，直至十一國慶假期，情況仍不會有改善。
內地疫情持續反覆，多個地方實施「靜默管理」及要求民眾就地過節。剛過去中秋節假期明顯打擊旅遊及消費意欲，文化和旅遊部數據中心估算，今年中秋節假期，出遊人次約7300萬，按年跌逾16%，旅遊收入跌近23%，至逾286億元人民幣，兩項數據分別是疫情前水平的約72%及60%，而飛機航班亦明顯減少，民航局數據顯示，全國預計保障各類航班，按年大跌逾45%，至約1.8萬班，亦未見有節日出行小高峰。
有分析表示，疫情及防疫政策等因素拖累下，相信內地的旅遊表現，至十一國慶假期仍未見好轉。星展銀行高級經濟師周洪禮：「下一個假期，相信情況會相差無幾，（防疫管控）甚至會更加嚴密，因為即將大家都知道10月中開會（二十大會議），開會之前及期間，當然疫情防控措施會更緊，這是可以預期。」周洪禮又表示，內地經濟前景不明朗，進一步打擊經濟活動，難以估計居民的消費意欲何時才會有改善，將要視乎疫情發展。
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