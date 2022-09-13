內地三日中秋節假期　出遊人次、旅遊收入皆下跌

【有線財經】內地三日的中秋節假期出遊人次按年跌逾16%，旅遊收入亦跌近23%，分析預料，在嚴格的防疫措施之下，直至十一國慶假期，情況仍不會有改善。

內地疫情持續反覆，多個地方實施「靜默管理」及要求民眾就地過節。剛過去中秋節假期明顯打擊旅遊及消費意欲，文化和旅遊部數據中心估算，今年中秋節假期，出遊人次約7300萬，按年跌逾16%，旅遊收入跌近23%，至逾286億元人民幣，兩項數據分別是疫情前水平的約72%及60%，而飛機航班亦明顯減少，民航局數據顯示，全國預計保障各類航班，按年大跌逾45%，至約1.8萬班，亦未見有節日出行小高峰。