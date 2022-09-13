新盤市場假期交投降溫　二手市場放盤叫價持續向下

【有線財經】新盤市場在三日假期缺乏上車項目推售，交投明顯降溫。二手市場方面，放盤叫價持續向下，帶動成交大幅增加。

啟德前跑道區的新盤MIAMI QUAY I，在周一公眾假期，以開價的方式推售137個單位，折實平均呎價23,250元。發展商公布賣出約40伙，佔推出單位數約30%，大部分是銀碼較小的一房戶，連同周末合共三日假期，全個一手市場成交僅約50伙，整體氣氛明顯降溫。沒有全新的上車項目推售加上二手放盤的售價跟隨大市下調，令交投回暖。四間大型代理行的統計顯示，十大指標屋苑周六、日錄得的成交全數大幅增加，重上雙位數的水平，最多錄得17宗交易。上車屋苑沙田第一城，兩房造價險守400萬元水平，屋苑8座一個低層H室，實用327平方呎，原本開價470萬元放售。代理表示，因為業主看淡後市，所以願意大幅減價，最終以400萬元轉手。九龍指標之一的美孚新邨，兩房造價亦見「四字頭」，屋苑恒柏道3號高層C室，實用430多平方呎，由550萬元減至495萬元轉手，成交價是屋苑今年最低，呎價11,300多元。