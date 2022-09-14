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2022年09月14日
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世邦魏理仕：本港甲級寫字樓經歷歷史上最長及最深的下行周期
【有線財經】世邦魏理仕指出，本港甲級寫字樓空置量再創歷史新高，估計租金會持續下跌，明年最多再跌一成。
自疫情爆發後，企業轉換辦公模式，環球經濟亦面臨衰退風險，本港甲級寫字樓市場過去三年出現嚴重衰退。
世邦魏理仕發表最近3年甲級寫字樓市場的研究報告，形容是歷史上最長及最深的下行周期。期內甲級寫字樓租用面積減少230萬至7300萬平方呎。全港有近950間企業縮減租用面積，今年8月的空置量進一步升至1130萬呎，較3月的統計增加170萬呎，亦拖累未來的租金表現。
世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部主管馮慧詩：「今年全年統計是跌0%至5%，明年預計再有5%至10%跌幅。因為主要是供應問題，今明兩年加起來有很多供應，剛才也提及(空置量)歷史新高，已去到1100萬平方呎，不再像沙士般(租金)有V型反彈，或希望慢慢地從谷底回升。」
世邦魏理仕表示，各地進入後疫情時代，相信本港將會在數月內與內地或國際通關，跨國及中資企業對本地甲級寫字樓需求或會恢復，料增長將會緩慢而溫和。
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