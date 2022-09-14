世邦魏理仕：本港甲級寫字樓經歷歷史上最長及最深的下行周期

【有線財經】世邦魏理仕指出，本港甲級寫字樓空置量再創歷史新高，估計租金會持續下跌，明年最多再跌一成。

自疫情爆發後，企業轉換辦公模式，環球經濟亦面臨衰退風險，本港甲級寫字樓市場過去三年出現嚴重衰退。

世邦魏理仕發表最近3年甲級寫字樓市場的研究報告，形容是歷史上最長及最深的下行周期。期內甲級寫字樓租用面積減少230萬至7300萬平方呎。全港有近950間企業縮減租用面積，今年8月的空置量進一步升至1130萬呎，較3月的統計增加170萬呎，亦拖累未來的租金表現。