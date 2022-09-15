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2022年09月15日
財金焦點
財經資訊
11月金融峰會｜據報20間金融機構承諾出席 惟視乎香港會否放寬隔離措施
【有線財經】香港於11月初舉行金融峰會，有20間金融機構據報已經答應派高層親身出席會議，但表明不接受防疫或隔離措施豁免權。金管局回應指籌備工作取得良好進展，正與相關持份者討論，協調峰會安排。
為了重振金融中心地位，香港於11月初將舉辦「國際金融領袖投資峰會」。彭博引述消息人士報道，約20位大型金融企業及投行高層已承諾親身訪港參加會議。當中包括摩根士丹利主席兼行政總裁高曼、花旗銀行行政總裁范潔恩，而貝萊德行政總裁芬克，高盛、瑞銀、摩根大通管理層都在獲邀名單上。早前滙控行政總裁祈耀年，及渣打行政總裁溫拓思表示將參加會議。
彭博報道指出，多名管理層承諾出席的關鍵，在於港府會否放寬3天的酒店隔離措施。而多間機構已向金管局發信表明，不接受只向高層提供可以豁免隔離的特權，以免引起公眾不滿。
會議將於11月1日至2日在四季酒店舉行，預計各高層與監管機構將於首日進行閉門會議，並在第二日早上舉行公開論壇。議程將保持簡短，保留足夠時間讓管理層訪問香港客戶及員工。
至於新加坡同期亦舉行「金融科技節」搶客，令企業出現「二選一」情況，但外界早前認為，新加坡已鬆綁大部份防疫措施，高層到新加坡親身出席峰會吸引力較大。
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