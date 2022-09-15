11月金融峰會｜據報20間金融機構承諾出席　惟視乎香港會否放寬隔離措施

【有線財經】香港於11月初舉行金融峰會，有20間金融機構據報已經答應派高層親身出席會議，但表明不接受防疫或隔離措施豁免權。金管局回應指籌備工作取得良好進展，正與相關持份者討論，協調峰會安排。

為了重振金融中心地位，香港於11月初將舉辦「國際金融領袖投資峰會」。彭博引述消息人士報道，約20位大型金融企業及投行高層已承諾親身訪港參加會議。當中包括摩根士丹利主席兼行政總裁高曼、花旗銀行行政總裁范潔恩，而貝萊德行政總裁芬克，高盛、瑞銀、摩根大通管理層都在獲邀名單上。早前滙控行政總裁祈耀年，及渣打行政總裁溫拓思表示將參加會議。