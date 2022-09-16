當局下周起在港審閱中概股審計底稿　美證交會料12月初有結果

【有線新聞】美國證交會主席表示，當局下周開始在香港審閱中概股審計底稿，預期12月初有結果，但仍然關注中方能否切實履行協議。

雖然中美已就審計爭議達成初步協議，但美方態度仍然強硬，意味逾200家美國上市中概股仍有被除牌風險。美國證券交易委員會主席根斯勒出席參議院聽證會時公開質疑中方能否遵守協議，更表態支持將不達標的中概股提早至明年除牌。他表示根據協議安排，美方審查員將於周五起程，下周在香港審閱中概股審計底稿，整個過程需時八至十星期，預計在感恩節或12月初有結果。他重申美方的底線，強調不能接受「經編輯」的審計底稿，當局必須有權自由和直接取證，亦不能限制當局的審查對象和範圍。

美方的要求與中方對協議的理解明顯存在重大分歧，中國證監會多次強調美方所有審查和取證行動，必須事先與中方溝通協調，亦要透過中方監管機構索取底稿資料，並會加設程序處置敏感數據。

彭博及路透等外電早前引述多方消息指，首批已被揀選審查的中概股包括阿里巴巴﹑百勝及百度等。根斯勒對於中美的長遠合作亦抱有懷疑態度，因即使今年一眾中概股能符合審計要求，往後亦未必可以持續合規。