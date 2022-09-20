佛山發放上限500元家電補貼　每人最多領5次

【有線財經】據內媒報道，廣東省政府計劃在今年9月至11月，推出以舊換新計劃，為市民購買家用電器提供補貼，而廣東不同城市亦正制定詳細方案。

其中佛山率先公布將於9月23日至11月30日推行相關措施，按照電器的銷售價格，提供10%的補貼、上限500元，每人最多可領取5次，而企業最多可領取10次。有專家認為政策在一定程度上可以刺激消費，惟建議新措施的規則要盡量簡單，否則效果會大打折扣。

有分析指由於今年上半年牛奶出現供過於求，導致價格走勢較為平淡，多間企業均表示牛奶的收購價不升反跌。根據農業農村部數據，價格已經連跌了7個月，按年跌了4.5%，而7月份牛奶價格平均要大約每公斤4.1元人民幣，按月下跌了0.3%。