英鎊兌美元曾見歷史新低　分析：不會重演英鎊信用危機

【有線財經】市場憂慮英國減稅方案令當地經濟惡化，英鎊匯價急挫，兌美元一度失守1.04水平，創歷史新低，但有分析認為，今次英鎊下挫主要是反映美匯強勢，相信不會重演1992年的英鎊信用危機。

英國公布半世紀以來，規模最大的減稅方案，英鎊匯價應聲急挫，市場關注會否重演九十年代初的英鎊危機？

英鎊兌美元曾單日急跌逾3%，上周累計跌逾5%，更一度跌破1.04關口，創歷史新低，兌港元同樣弱勢，一度跌至約8.14水平。經濟學家羅家聰：「若純粹基本因素，例如息差、宏觀因素是不能推論英鎊如此下跌，英鎊下跌是因為美金因素，有一些個別消息因素，例如減稅因素，其實就不應該認為有什麼信用危機，沒有什麼大問題，真的純粹因為美金強，其他貨幣都下跌，只是英鎊跌幅較大，亦有可能英鎊急急跌穿1算後再反彈上來，跌到幾深很難說，但時間應該不會持續太久。」

英國曾經在1992及1976年發生英鎊危機，92年的一役政府更因為無力止住英鎊跌勢，而被迫退出歐洲匯率體系，亦被國際投資者索羅斯狙擊。

高盛認為英國政府計劃發債，與市場期望出現重大落差，央行要在下次會議大手加息1厘，才可產生壓抑通脹的作用，分別將未來3、6和12個月兌美元預測，下調至1.05至1.19，預料發債缺乏持續性。假設英國改變策略，英鎊將會在3個月內觸底，相反，如果政策不變，英鎊弱勢會長期持續。