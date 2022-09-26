澳門最快下月復辦內地旅行團　大行料後年賭收有望復常

【有線財經】澳門最快下月底復辦內地旅行團，大行普遍看好，估計澳門博彩收入後年有望回復正常。不過十一黃金周澳門大部分酒店仍有「吉房」可預訂。

中央批准恢復內地旅行團到澳門，首階段包括廣東、福建及上海等五個省市，但預計最快10月底才有第一批旅客，意味十一黃金周未能受惠。

我們看過部分澳門酒店的網站，很多在十一檔期仍然可以預訂，以威尼斯人酒店為例，十一假期酒店房的價格亦只是較平日貴約八成。

有業界指預訂情況已有好轉，實德環球副主席馬浩文：「十一假期我們有個別日子，(預訂率)達八至九成，(預訂情況是否理想?)算好，看回澳門近期旅遊數字每天約一萬人，從以往歷史數字來計算都低，若十一這段時間(預訂率)已達八成以上，至少看到整個市況好轉。」

他形容今次放寬是「及時雨」，相信復辦旅行團可以幫助整個行業復蘇。

摩通亦形容澳門終於出現復常之路，認為是疫情爆發兩年多以來，與內地通關的首個重要政策寬鬆，相信可刺激今年底假期及明年的需求，估計賭收有望在2024年回復至疫情前水平。

瑞信就以「遲到好過不到」遲來好過無到來形容相關政策調整，認為一旦順利推行，未來會逐步推出更多利好政策，但基於市場早已預計第四季賭收會逐步回復正常，目前不會對博彩股預測有大變化。

在一眾博彩股中，大摩看好金沙，估計政策放寬有助改善業績和現金流，加上股價近期已經調整，短期估值更加吸引。