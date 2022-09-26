人行調高外匯風險準備金率至20%穩匯價　分析：作用有限

【有線財經】在岸及離岸人民幣匯價跌至逾兩年低位，人行再調高遠期售匯業務的外匯風險準備金率至20%以維穩匯價，但分析認為措施作用有限。

中美息差不斷擴闊，令人民幣面臨貶值壓力，逼使內地出手穩匯價。人行宣布為穩定外匯市場預期，加強審慎管理，上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率，由0調整至20%，是兩年以來再次調整，以抑制外匯市場過度波動及打擊跨境外匯交易，措施將於周三起生效。