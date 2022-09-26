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2022年09月26日
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財經資訊
人行調高外匯風險準備金率至20%穩匯價 分析：作用有限
【有線財經】在岸及離岸人民幣匯價跌至逾兩年低位，人行再調高遠期售匯業務的外匯風險準備金率至20%以維穩匯價，但分析認為措施作用有限。
中美息差不斷擴闊，令人民幣面臨貶值壓力，逼使內地出手穩匯價。人行宣布為穩定外匯市場預期，加強審慎管理，上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率，由0調整至20%，是兩年以來再次調整，以抑制外匯市場過度波動及打擊跨境外匯交易，措施將於周三起生效。
而官方開出的人民幣中間價，2020年7月以來首次穿「7」，報7.0298兌1美元，上調外匯風險準備金率消息公布後，離岸人民幣匯價由逾兩年低位，一度回穩至近7.13水平，但很快再跌穿7.17。
瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰：「在利差因素及美元強勢之下，人行動用這些工具只可以顯示人行避免人民幣出現單向貶值的情況發生，但你說是否可以支持人民幣，或扭轉人民幣貶值趨勢，似乎暫時未見到，可能真的要等到假期後、二十大開會後，刺激政策又或防疫政策調整開始有機會變動，我想這才會令人民幣在根本上有反彈。」
滙豐認為上調外滙風險準備金率將增加人民幣沽空成本，短期內對投機活動產生一定的抑制作用，但美元孳息率遠高於離岸和在岸人民幣孳息率，市場仍找到做好美元的動力，預計人民幣到年底將跌至7.2。
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