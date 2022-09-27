英倫銀行：按原定日程11月會議評估匯率形勢　大行料年底英鎊兌美元或跌穿「一算」

【有線財經】面對英鎊貶值危機，英倫銀行表示目前無意緊急加息，部分大行下調英鎊匯價預測，估計今年底兌美元會跌穿「一算」。

英鎊匯價連日下試低位，外界關注上周才加息半厘的英倫銀行會否再在短期內緊急加息，挽回市場信心。不過英倫銀行的聲明只是提到，會密切關注金融市場形勢，必要時不會在利率方面遲疑不決，但表明將按原定日程、即是11月議息時，評估匯率形勢和政府財政計劃的影響。

英國財政部就指，財相關浩霆會在11月下旬公布中期財政計劃，列出更多政府財政規定的細節，包括確保債務佔國內生產總值的比率中期內會下降，預算責任辦公室亦會同時發布新的經濟展望。