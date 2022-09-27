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2022年09月27日
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英倫銀行：按原定日程11月會議評估匯率形勢 大行料年底英鎊兌美元或跌穿「一算」
【有線財經】
面對英鎊貶值危機，
英倫銀行表示目前無意緊急加息，部分大行下調英鎊匯價預測，估計今年底兌美元會跌穿「一算」。
英鎊匯價連日下試低位，外界關注上周才加息半厘的英倫銀行會否再在短期內緊急加息，挽回市場信心。不過英倫銀行的聲明只是提到，會密切關注金融市場形勢，必要時不會在利率方面遲疑不決，但表明將按原定日程、即是11月議息時，評估匯率形勢和政府財政計劃的影響。
英國財政部就指，財相關浩霆會在11月下旬公布中期財政計劃，列出更多政府財政規定的細節，包括確保債務佔國內生產總值的比率中期內會下降，預算責任辦公室亦會同時發布新的經濟展望。
市場對央行緊急加息憧憬落空，
拖累一度喘定的英鎊匯價再次轉跌，大行亦下調對英鎊的預測。摩根士丹利估計，今年底英鎊兌美元將跌至「一算」，指即使央行緊急加息或干預匯率，都無法阻止英鎊貶值。野村就看得更淡，警告年底前英鎊會跌穿「一算」，兌美元低見0.975，稱政府提出的減稅方案會造成根本性收支危機，認為除非英倫銀行出乎預期加息，執政保守黨議員施壓令政府改變政策，或者市場預期全球經濟出現復蘇，否則英鎊難有明顯反彈。
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