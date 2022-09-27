市民趁英鎊便宜到找換店兌錢　物業顧問：買英國樓查詢急升至少兩成

【有線財經】有市民趁英鎊匯率便宜，到找換店兌錢，物業顧問亦指，近期買英國樓查詢急升。

英鎊破底， 有市民到兌換店換錢。周小姐﹕「兌500英鎊多少錢? 4,170港元。可以，兌500英鎊。」黃小姐﹕「英鎊很便宜，我正在考慮。（為甚麼會考慮兌英鎊？） 都打算去英國，之前兌換價很貴。」

以歷史低位計， 英鎊兌港元曾低見8.1水平，今年來大跌20%，加上政府調低置業印花稅，現時入市，變相低於八折買樓，刺激查詢增加。

萊坊國際住宅銷售部經理劉君舜﹕「我想過去3個月最多，（查詢增加）至少20%至30%，有一半可能之前沒想過海外物業或英國物業，那一批看到英鎊跌至歷史新低，自然有很大吸引力，有些客人可能已有物業予子女，但看到英鎊便宜，多買一間用作收租。」

不過之前已入市的， 情況就完全相反，雖然當地樓價在過去一年累積上升8.7%，仍難以抵銷20%的匯兌損失。

仲量聯行國際住宅部資深銷售董事 章覺文﹕「匯率方面，我覺得也沒辦法，但如果看回報率也做得不錯，已達5厘以上水平，對投資者也是較吸引，英國的租金、租務市場反彈得比較快，現在基本上很多不同地方，以倫敦計，第1、2、3、4區等地，租金已升至較高水平。」