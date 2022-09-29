廣州限大廈外牆要定時清洗　費用要由市民自負？

【有線財經】近日廣州市城管局公布，為了加強管理城市建築物的外觀，維護整潔有序的城市環境，規定市內的建築物每年都要定時清洗大廈外牆。措施要求建築物外牆無明顯污跡或嚴重變色，亦禁止在外牆上畫上、張貼或懸掛影響市容的物件。

而對於不同類型的大廈都有不同要求，例如外牆是玻璃幕牆又或者是金屬板物料，每年要清洗不少於4次。而用石材、瓷磚和水性油漆的建築物，每年則最少清洗兩次。

至於價錢方面，以住宅為例，假設大廈底層面積約500平方米、樓高30層，外牆面積就大約有15000平方米，清洗一次約花費4至5萬。

上海早前公布，從明年1月1號開始，不會再免費發放插電式混合動力汽車的專用牌照。從6月份開始多了不少人，趕在政策落實前去買車。據內媒統計，今年8月內地新能源汽車批發銷量約63萬輛，按年增長超過一倍。