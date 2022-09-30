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2022年09月30日
財金焦點
財經資訊
內地放寬部分城市首置貸款利率下限 分析：措施作用有限
【有線財經】內地針對樓價連續下跌的城市，容許地方政府自行決定，放寬首置貸款利率下限，不過分析認為措施來得太遲作用有限。
為了拯救低迷的樓市，人行和銀保監四個多月來，再次調整房貸政策，容許今年6至8月新樓售價按年和按月都連續下跌的城市，自行決定在年底前，下調或取消首置貸款利率下限。
估計至少23個城市符合要求，但都是二、三線城市，包括天津、貴陽、武漢等，分析認為新政作用有限。銀河聯昌證券中港房地產研究部負責人鄭懷武：「坦白說，如果這個政策早半年至九個月推出，可能會好很多，整個市場的氣氛，大家對房地產商擔心能否交樓等，所以出來的效果有用，但作用未必很大。」
摩通直言，調低貸款利率不會改變房地產市場的遊戲規則，認為樓市疲弱的根本原因是市場缺乏信心，除非經濟前景轉好、樓價穩定，發展商又按時交樓，否則問題難以解決。
滙證指，仍然憧憬樓市出現「金九銀十」是不切實際，反而值得留意二十大會議後，會否有內房政策上的驚喜，令年底銷售反彈。
人行和銀保監今年5月已全面放寬首置貸款利率下限，至不低於貸款市場報價利率減20點子，即是4.1厘。
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