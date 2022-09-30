免檢通關仍未落實　廣州市民：不考慮來港旅行

【有線財經】近日內地每日本土新增個案過百宗，廣州有旅行社表示，出省遊的人比以往少。而即使本港入境檢疫安排放寬，「來港易」取消限額，惟免檢通關仍未有確切消息，加上內地維持7+3防疫隔離限制，所以有廣州市民表示，即使有長假都不會考慮來香港旅行。

多個省市倡導市民原地過節，交通運輸部預料今年全國道路客運數字按年跌約三成，而航班雖然有所增加，但機票價格亦預計往年跌超過一成。

去年因為晶片一度短缺令到價格持續上升，不過今年由於需求下降，加上廠商積存了大量存貨，導致價格一直下跌。其中市面上一款儲存裝置去年曾一度供不應求，價格為1400元人民幣，不過現時較之前回落了一半。

雖然需求下降，惟全球儲存晶片的出貨量仍然保持增長。業內有多間晶片製造商，如海力士和美光都發出預警，指晶片供過於求的情況仍在不斷加劇。