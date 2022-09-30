新世界去年度多賺8%　管理層料樓市短線仍受壓

【有線財經】新世界去年度多賺8%，末期息維持派每股1.5元，管理層料樓市短線仍受壓，但在放寬壓力測試後，有望恢復部分氣氛。

本港跟隨美國踏入加息周期，新世界表示，目前本地樓市觀望氣氛濃厚，相信樓市短線受壓，但會逐步復蘇。新世界發展行政總裁鄭志剛：「現時按息依然處於低水平，相信市場需要時間消化加息的消息，對樓市有支持作用的是近日金管局降低壓測要求，亦有助上車盤的吸客加上放寬至『0+3』，相信政府未來進一步放寬，希望有一部分恢復元氣。」

在本港及內地多處疫情反覆下，新世界全年度仍多賺8%，盈利近12.5億，基本溢利增1%至70.8億，末期息維持派每股1.5元。期內綜合收入逾682億元，按年大致持平，當中本港物業發展收入跌逾24%至58億。

鄭志剛表示，在剛性需求的支持下，將明年度本港合約銷售目標定於約150億元。而物業投資方面，在「靈活辦公」趨勢及寫字樓供應增加下，預料未來兩年寫字樓市場競爭激烈。

至於大圍柏傲莊項目第一、二期，今年已開始交樓，而第三期拆卸工程即將完成，準備重建，稍後再與港鐵討論重售安排。