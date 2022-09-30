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2022年09月30日
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新創建全年多賺四成三 進入加息周期不用調整投資組合
【有線財經】新創建全年多賺四成三，純利近16億元，但整體經營溢利倒退近一成七，末期息每股派三毫一，按年增加3%，淨負債比率降低至19%。
集團指環球市場低迷，未能在部分投資上獲得顯著公平值收益，全球經濟放緩亦對策略投資業務、經營環境產生負面影響，目前正積極尋找在道路及現代物流等方面的增值投資機會，並相信早前宣布的回購計劃，可提升每股盈利及每股淨資產。
集團指即使環球進入加息周期，都不用調整投資組合。
新創建行政總裁馬紹祥：「新創建本身的投資組合，所有都是一些很長期的業務，包括保險、建築、物流、以及收費公路、以及一些設施管理。其實短期的波動或者資本市場的波動，對我們來說影響不大，我們亦不會因為這些短期的資本市場或者利息波動，去調整我們本身的業務組合。」
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