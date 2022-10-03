英國撤回減稅方案中削減富人稅計劃　刺激英鎊急升

【有線財經】英國財相關浩霆宣布撤回減稅方案中削減富人稅的計劃，他指是聆聽國民及國際社會反應後才決定，消息刺激英鎊急升，收復方案公布以來的跌幅。

作為半世紀以來，英國最激進的減稅方案，新政府的刺激增長措施宣布約一周就要變陣。財相關浩霆發聲明，形容撤銷45%富人稅的做法分散了政府應對挑戰的注意力，掩蓋強大的刺激經濟方案，政府已聽到民意，決定不會減稅，將會專注於刺激經濟增長計劃。