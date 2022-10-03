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2022年10月03日
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英國撤回減稅方案中削減富人稅計劃 刺激英鎊急升
【有線財經】英國財相關浩霆宣布撤回減稅方案中削減富人稅的計劃，他指是聆聽國民及國際社會反應後才決定，消息刺激英鎊急升，收復方案公布以來的跌幅。
作為半世紀以來，英國最激進的減稅方案，新政府的刺激增長措施宣布約一周就要變陣。財相關浩霆發聲明，形容撤銷45%富人稅的做法分散了政府應對挑戰的注意力，掩蓋強大的刺激經濟方案，政府已聽到民意，決定不會減稅，將會專注於刺激經濟增長計劃。
受消息刺激，英鎊匯價顯著反彈，重返10日前水平，收復減稅方案帶來的跌幅，與當時所創的歷史低位相比，累計反彈約9%。高富金融集團投資總監梁偉民：「初衷是想刺激經濟，但可能協調不足、溝通不足，市場亦不同意這個方案，減稅方案有一部分撤回，但剩下的如何處理？市場亦會關注。其次最重要是英倫銀行的取態，因事實上英鎊能那麼快反彈，其中一個原因是市場覺得英倫銀行方面是會大幅加息控制通脹。」
除了削減富人稅，方案同時涉及將基本所得稅率，由20%降至19%，並提早至明年4月實施。
關浩霆強調沒架空英倫銀行，修訂方案並非為了選票，而是聆聽國民意見及國際社會反應後才決定。首相卓慧思早前承認，減稅方案推出前基礎不足，又稱方案是由關浩霆決定，內閣事前不知情。
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