內地造車新勢力上月交付量「出爐」　以零跑表現最好

【有線財經】四間本港上市的內地電動車生產商，上月交付量以半新股零跑汽車表現最好，按年升幅以倍計。至於Tesla因供應鏈問題，季度交付量即使創新高，但仍差過預期。

內地造車新勢力，上月交付量「出爐」，以小鵬表現最差，新款旗艦車G9上個月開始交付，但數量不足200輛，令小鵬整個月交付量只有近8500輛車，按年跌18%。另外三間車廠單月交付量都超過一萬輛，當中以上星期才在香港掛牌的零跑汽車按年升幅最「標青」，急升近1.7倍。