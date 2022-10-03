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2022年10月03日
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財經資訊
內地造車新勢力上月交付量「出爐」 以零跑表現最好
【有線財經】四間本港上市的內地電動車生產商，上月交付量以半新股零跑汽車表現最好，按年升幅以倍計。至於Tesla因供應鏈問題，季度交付量即使創新高，但仍差過預期。
內地造車新勢力，上月交付量「出爐」，以小鵬表現最差，新款旗艦車G9上個月開始交付，但數量不足200輛，令小鵬整個月交付量只有近8500輛車，按年跌18%。另外三間車廠單月交付量都超過一萬輛，當中以上星期才在香港掛牌的零跑汽車按年升幅最「標青」，急升近1.7倍。
第三季累計，「蔚小理」的交付量都符合季度指引預期，即將公布「汽車出海」新布局的蔚來，季度交付量更創新高，零跑汽車就「領跑」，第三季交付超過3.5萬輛車。
意博金融合伙人鄧聲興：「投資電動車類股份或投資車股，不要只看一款車型，特別看電動車公司，最重要看整間公司研發能力及未來發展的增長動力，因為不是傳統車般機械性，而是看科技性，電動車當中的科技，當中潛力最高就是電池，而比亞迪正正有電池研發能力。」
至於海外電動車「龍頭」Tesla第三季交付量創新高，有超過34萬輛車，按季升約35%，按年升42%，但仍差過預期。Tesla歸咎由於產量持續提升，在物流高峰期間，運送遇到挑戰，目標未來在每季之間有較穩定的交付，不再在季末「衝刺」。
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